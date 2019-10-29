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HaberlerTürkiye KupasıAntalyaspor penaltılarla tur atladı
29.10.2019 - 16:58 | | AA

Antalyaspor penaltılarla tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Niğde Belediyespor'u penaltılarla 3-2 yenen Antalyaspor 5. tura adını yazdırdı.

Antalyaspor penaltılarla tur atladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında deplasmanda TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu'yu eleyerek 5. tura yükseldi.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi. Antalyaspor, Niğde Anadolu'yu penaltılarda 3-2 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Stat: Niğde 5 Şubat

Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş

Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç), Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik), Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala), Blanco

Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)

 

 

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