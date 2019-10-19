Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAntalyasporAntalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!
19.10.2019 - 16:34 | | Skorer

Antalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!

Gençlerbirliği karşısında tarihi mağlubiyet, Antalyasporlu taraftarları kızdırdı. Kırmızı-beyazlı bir grup taraftar 5. golün ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etti.

Antalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'nden tarihi fark yedi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar 5. golün ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etti. İkinci yarıda da "Bülent Korkmaz istifa" tezahüratları sürdü.

 Antalyaspor'un Süper Lig'de 11 puanı bulunuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Antalyaspor-Gençlerbirliği (CANLI)

Dİ MARİA'DAN MÜTHİŞ GOL...

 

 

 

    Di Maria'dan Nice ağlarına enfes gol!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Karayolları - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

    Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

    Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

    Trabzonspor - Gaziantep FK (CANLI)

    Trabzonspor - Gaziantep FK (CANLI)

    Antalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!

    Antalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!

    Sıradaki Haber