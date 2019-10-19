Antalyaspor taraftarı, Bülent Korkmaz'ı istifaya çağırdı!

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek büyük bir sürprize imza atan Antalyaspor kendi sahasında Gençlerbirliği'nden tarihi fark yedi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar 5. golün ardından teknik direktör Bülent Korkmaz'ı istifaya davet etti. İkinci yarıda da "Bülent Korkmaz istifa" tezahüratları sürdü.

Antalyaspor'un Süper Lig'de 11 puanı bulunuyor.

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