31.12.2019 - 09:22 | | DHA
Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı!
Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, cumartesi günü Galatasaray'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.