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31.12.2019 - 09:22 | | DHA

Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı!

Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, cumartesi günü Galatasaray'a deplasmanda 5-0 mağlup olmuştu.

Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı!

Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

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Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

Antalyaspor, Tomas ile yollarını ayırdı

 

 

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