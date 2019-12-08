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08.12.2019 - 13:28 |

Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)

Geride kalan 13 haftada 23 puan toplayan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

ANTALYASPOR-TRABZONSPOR: 1-1(İLK YARI OYNANIYOR)

GOL! 17'Celutska(Antalyaspor) 3'Sörloth(Asist: Sturridge)

 İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth

Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)

 

 

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