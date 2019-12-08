08.12.2019 - 13:28 |
Antalyaspor-Trabzonspor(CANLI)
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Geride kalan 13 haftada 23 puan toplayan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor'a konuk oluyor. Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.
ANTALYASPOR-TRABZONSPOR: 1-1(İLK YARI OYNANIYOR)
GOL! 17'Celutska(Antalyaspor) 3'Sörloth(Asist: Sturridge)
İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Ferhat, Diego, Eren, Doğukan, Gustavo, Mukairu, Fredy, Ufuk, Celustka, Nazım, Hakan
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, A. Parmak, Obi Mikel, Nwakaeme, Yusuf, Sturridge, Sörloth