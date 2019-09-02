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02.09.2019 - 11:53| ANTALYA (AA)

Antalyaspor, Zeki Yıldırım ile yolları ayrıldı

Akdeniz temsilcisi, 28 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshetti.

Antalyaspor, Zeki Yıldırım ile yolları ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Zeki Yıldırım'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmiştir. Zeki Yıldırım'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

 

 

 

 

 

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