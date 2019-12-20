Antalyaspor'a taraftar desteği

Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'a, taraftarı sosyal medyada 'ayağakalkantalyaspor' etiketiyle yaptığı paylaşımlarda Türkiye gündeminde yer almasını sağlayarak destek verdi.

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 16. haftasının açılış maçında Antalyaspor, bu akşam sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde son 8 maçta kazanamayan Antalyaspor,puan cetvelinde haftaya 16'ncı sırada başladı. Ligde alınan kötü sonuçlara son vermeyi isteyen Antalyaspor'da taraftar desteğini maçtam bir gün önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda gösterdi. 'Ayağakalkantalyaspor' etiketiyle çok sayıda görsel kullanarak paylaşım yapan Antalyaspor taraftarı sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı.

Antalyaspor da kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara teşekkür edip, maçta görüşme dileğini iletti.