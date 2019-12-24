Antalyaspor'a Tomas da yaramadı

Kötü günler geçiren Antalyaspor, oynadığı son 9 maçta, 6 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Ankaragücü ile 2-2 sona eren maçın ardından ligde galibiyet kazanamadığı maç sayısını 9’a çıkaran Akdeniz ekibinde takımın başına 15 Kasım'da geçen ve 4 maçı geride bırakan, ancak fark ortaya koyamayan Stjepan Tomas’la da yolların ayrılacağı bildirildi.

Balotelli'nin geçen sezon attığı tüm goller