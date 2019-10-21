Antalyaspor'da Bülent Korkmaz krizi!

Gençlerbirliği’ne 6-0 gibi tarihi bir skorla yenilen Antalyaspor’da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından sorumluluğu üzerine almıştı.

Deneyimli teknik adamın önümüzdeki günlerde Başkan Ali Şafak Öztürk ile bir toplantı yapacağı öğrenildi.

Kritik zirveden çıkacak kararla Korkmaz’ın, Akdeniz ekibindeki geleceği belli olacak. Ancak yönetimin, Bülent Korkmaz’ın arkasında olduğu da gelen haberler arasında.