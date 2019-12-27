Antalyaspor'da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik

Antalyaspor Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak maç öncesi konuk ekibin kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Stjepan Tomas önemli bazı oyuncularını kadroya dahil etmedi.

Antalyaspor'da 7 eksik

Antalyaspor'un Galatasaray maçı kadrosuna Charles, Aatıf Chahechouhe, Serdar Özkan, Diego, Bahadır, Cissokho ve Harun yer almadı. Antalyaspor'un 21 kişilik kadrosunda 3 tane genç oyuncu bulunuyor.