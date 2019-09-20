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20.09.2019 - 11:51 | | Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Antalyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle Doğukan ile annesi vefat eden Dala forma giyemeyecek. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlılar, galibiyet hedefliyor.

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yarın saat 15.00'te deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar maçın hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antalyaspor'da Doğukan sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Annesi vefat eden Dala da ülkesinde olması nedeniyle kadroda yer almayacak. Sakatlığı geçen ve takımla çalışmalarını sürdüren Amilton'un ise son durumu maç günü belli olacak.

Antalyaspor, bu sezon ligde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, Ksımpaşa maçında iyi oyunla istedikleri sonucu almayı hedeflediklerini söyledi.

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