Antalyaspor'da hedef ilk galibiyet

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor yarın saat 16.30'da BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılayacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek. Bu sezon 5 maçta 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan kırmızı-beyazlılar 5 puan topladı. Lige Göztepe deplasmanındaki galibiyetle başlayan Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, taraftarı önünde 3 puan almayı hedefliyor. Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, taraftarın tribünü doldurarak futbolculara destek olması için çağrı yaptı.

GALİBİYETLER 3 GOLLE GELDİ

Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 4 defa karşılaştı. Bu maçlardan ikisini kazanan Antalyaspor, galibiyetleri kendi sahasında aldı. Maçlardan biri beraberlik diğeri ise Yeni Malatyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçını da rakip filelere üçer gol atarak kazandı.

GİZLİ SİLAH SERDAR ÖZKAN

Süper Lig'in ilk beş haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında attığı 8 golle en fazla gol atan takım olan Yeni Malatyaspor, bu gollerin beşini son 15 dakikalarda kaydetti. Antalyaspor ise bu sezon Süper Lig'de rakiplerinden 28 çalımla, en az çalım yiyen takım olarak dikkati çekti. Antalyaspor'da performansıyla dikkati çeken Serdar Özkan, bu sezon takımının ataklarında 17 isabetli orta açtı. Bu sayıyla Süper Lig'de en fazla isabetli orta yapan oyuncu olan Serdar Özkan, aynı zamanda 12 şut pasıyla Antalyaspor formasıyla en fazla şut pası veren futbolcu unvanını aldı. Bu sezon beş maçta iki gol atan Serdar Özkan, altı golle tamamladığı 2013- 2014'ten bu yana hiçbir sezonda üç gole ulaşamadı.