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01.01.2020 - 21:58 |

Antalyaspor'da Hikmet Karaman sesleri

Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor yeni teknik direktörünü buldu. Sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.

Antalyaspor'da Hikmet Karaman sesleri

Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Fanatik'in haberine göre sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.

Daha önce çalışmıştı

Hikmet Karaman 2007-08 sezonunda da Antalyaspor'da görev almıştı. Deneyimli teknik adam o zaman TFF 1.Lig'de mücadele eden Antalyaspor ile 9 maça çıkmıştı. Hikmet Karaman 2017-18 sezonunda da Alanyaspor takımında görev almıştı.

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Antalyasporda Hikmet Karaman sesleri

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