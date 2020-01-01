Antalyaspor'da Nazım Sangare fırtınası

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı 17 haftalık istatistiklerinde en çok süre alan oyuncu, gol, kart sayıları, oyuncu değişiklikleri başta olmak üzere birçok veri yayımlandı. Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 14 puanda 16'ncı sırada tamamlarken kırmızı beyazlılar ilk devrenin son 10 maçında 3 puan kazanamadı. Antalyaspor sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet; dış sahada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Ligde istediği puanları kazanamayan Antalyaspor'da defansın sağında görev yapan Nazım Sangare performansıyla göz doldurdu. Transfer döneminde İstanbul takımlarının radarına takılan 25 yaşındaki oyuncu, 17 maçta da ilk 11'de başlayarak toplam 1530 dakika sahada kaldı. Sangare, bu performansıyla ligde tüm maçlarda 90 dakika görev alan 14 oyuncudan biri oldu. Nazım Sangare oyunda kaldığı süre boyunca Antalyaspor formasıyla 1 gol attı, 1 gol pası verdi. Defansın sağında görev yapan milli oyuncu, 3 sarı kart gördü.

Antalyaspor'da Nazım Sangare 17 maçta da forma giyen tek futbolcu olurken 25 yaşındaki oyuncunun ardından Celustka 1336, Ufuk Akyol 1306, Diego 1260, Charles 1036, Aatif Chahechouhe ise 1022 dakika oyunda kaldı.