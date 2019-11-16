Antalyaspor'da Stjepan Tomas ile ikinci çalışma

Antalyaspor, yeni Teknik Direktörü Stjepan Tomas yönetiminde ikinci antrenmanına bu sabah çıktı.

Düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Tomas takıma daha sonra taktik çalışma yaptırdı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar pazar gününü izinli olarak geçirecek ve pazartesi günü Gazişehir maçının hazırlıklarına yeniden başlayacak.