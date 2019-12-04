Antalyaspor'dan ilginç hakem ataması tepkisi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maça hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun atanmasına tepki gösterdi.

Süğlün, kırmızı-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Trabzonspor ile yaptıkları son 5 maçın 3'ünü hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiğini kaydetti.

Atamayla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) açıklama beklediklerini aktaran Süğlün'ün kullandığı ifadeler dikkati çekti.

Murat Süğlün'ün açıklaması şöyle: "Pek muhterem MHK idare heyeti; gayemiz, zatıalilerinizi rahatsız etmek değil, haklı serzenişimizi efkarıumumiyede dile getirebilmektir. 8 Aralık Pazar günü kıymetli rakibimiz Trabzonspor ile oynayacağımız müsabakaya Yaşar Kemal Uğurlu'nun tayin edildiğini öğrendik, ancak inkisarıhayale uğrayıp pek de tasvip etmedik. Rakibimiz ile oynayacağımız müsabakalara mütemadiyen bu hakemimizin tayin edilmesi bizleri ziyadesiyle müteessir etmiştir.

Rakibimizle oynadığımız son 5 müsabakamızdan 3'üne reva görülen bu tayinin mantıklı bir açıklamasının yapılmasını bekliyoruz. Hülasa; bizleri yeis içine iten bu kararınızı yeniden mütalaa etmenizin elzem olduğuna inanmaktayız. Mamafih temennimiz, Yaşar Kemal Uğurlu beyefendinin, bundan önce yaptığı hataları tekerrür etmemesidir. Temennimiz odur ki; beyanatımız nedeniyle bu kez disiplin heyetiniz tarafından cezaya reva görülmeyiz. Açıklamamızın müsamaha gösterilerek tefsir edilmesi hususunu arzıtazim ederiz."