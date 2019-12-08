Anthony Joshua, Ruiz'i yendi

MAÇTA NELER OLDU?

- Suudi Arabistan Milli Marşı çalındı. İki sporcu da ringe doğru geliyor...

- Anthony Joshua şu anda ringe geliyor... İngiliz boksör gergin gözüküyor.

- Andy Ruiz de ringe geldi. Meksikalı'nın yüzünde bilindik gülümsemesi yok...

- Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletler Marşı çalındı.

- İlk raunt son erdi! Anthony Joshua'nın sert kroşesi Ruiz'in kaşını açtı!

- Joshua sol bilekleriyle Ruiz'i yaklaştırmıyor. Ruiz'den net bir hamle henüz gelmedi. Joshua ikinci raundu da kontrolünde götürdü. Ruiz'in kaşındaki kanama sürüyor.

- Ruiz agresifleşmeye başladı. Joshua'ya temas sağlamaya başlayan Meksikalı daha aktif şu anda...

- Altıncı raunda girdik. İki taraf da kontrollü gidiyor. Joshua'nın tüm rauntlarda daha önde olduğunu söylemek mümkün.

- Yedinci rauntta iki taraf da daha agresifti. Ruiz Joshua'yu sinirlendirerek yakına çekmeye ve disiplinden uzaklaştırmaya çalıştı. Raunt sonunda hala Joshua puan olarak üstün...











- Ruiz ilk net yumruğunu sekizinci rauntta attı. Rakibini sinirlendirmeyi başaran Ruiz, ilk defa üstünlüğünü kurdu.

- 11. raunta girildi. Gerilimli maçta Anthony Joshua son bölüme önde giriyor...

- Son raunda girdik...

- Joshua son rauntta da net yumruklar buldu. Ruiz yanına yaklaşamadı. İngiliz boksör taktik yoğunluklu bir maç çıkardı ve rakibine net bir üstünlük kurdu.





BEN DE NAKAVT ETMEK İSTERDİM AMA...

Maç sonunda konuşan Joshua, "Tanrı'ya teşekkür ediyorum.Bismillah diyorum. Bunu kazanabileceğimi biliyordum. Bu boksla alakalı bir durum. Ben de nakavt etmek istiyorum herkesi. Ona da kredisini vermek lazım. Andy'ye ailesine saygı duyuyorum. İyi boskçular. Buradaki olay vurmak ver vuruş almamak. Mentalitemi hiç değiştirmem. Her zaman aç ve mütevazi kal. Her şeye hazırlanmak lazım. Kariyer tecrübe ile alakalıdır. Yenildim, saygı duydum. Haya iniş ve çıkışlarla dolu. Emekli olmamı söyleyenler vardı. Hadi oradan." ifadelerini kullandı.









ÜÇÜNCÜ RAUNDU İSTİYORUM

Maç sonunda bir rövanş daha isteyen Ruiz, "Yapmam gerektiği kadar hazır olamadım. Maçtan önce çok kilo aldım .. O boks yaptı etrafımda. Üçüncüyü yaparsak en iyi durumumda geleceğim. Daha çok çalışacağım. Mazeret yok. Joshua iyi bir iş çıkardı. Suudi Arabistan'da bana destek veren herkese teşekkür ederim. Çok fazla onu yakaladım. Çok fazla tereddüt ettim. Kombinasyonlarımı kuramadım." dedi.