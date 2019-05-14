Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Antoine Griezmann ayrılığı resmen açıkladı!
14.05.2019 - 23:23 | | AA

Antoine Griezmann ayrılığı resmen açıkladı!

Atletico Madrid’in yıldızı Antoine Griezmann, takımdan ayrılacağını açıkladı

Antoine Griezmann ayrılığı resmen açıkladı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Atletico Madrid'in Twitter hesabından yayımlanan video ile taraftarlarına veda eden Griezmann, "Bu kulüpte 5 yıl boyunca harika zaman geçirdim. Her şey için teşekkürler. Hepiniz kalbimde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Fransız golcü, ligde 18 Mayıs Cumartesi günü Levante karşısında son kez Atletico Madrid formasını giyecek.

İspanya basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın, Griezmann'ın sözleşmesinde yer alan 125 milyon avroluk serbest kalma maddesini ödeyerek 28 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

Fransa Milli Takımı'nda 69 maçta 28 kez ağları sarsan Antoine Griezmann, Atletico Madrid formasıyla da 256 karşılaşmada 133 gole imza attı.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber