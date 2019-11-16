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16.11.2019 - 18:00 | | ROMA (AA)

Antonio Conte'ye mermili mektup

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Interâ€™in teknik direktÃ¶rÃ¼ Antonio Conteâ€™ye iÃ§inde mermi bulunan bir zarf gÃ¶nderildi.Â

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Interâ€™in teknik direktÃ¶rÃ¼ Antonio Conteâ€™ye iÃ§inde mermi bulunan bir zarf gÃ¶nderildi.

Ä°talyan Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Conteâ€™ye kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce iÃ§inde mermi bulunan bir adet tehdit dolu anonim bir mektup gÃ¶nderildiÄŸi belirtildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan Ä°talyan emniyetinin, Ã¼nlÃ¼ hocanÄ±n Milanoâ€™da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerde ve Inter tesislerindeki devriyelerini arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Milano Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n soruÅŸturma aÃ§tÄ±ÄŸÄ± mektubun, 14 KasÄ±mâ€™da gÃ¶nderildiÄŸi basÄ±na yansÄ±dÄ±. SÃ¶z konusu mektubu, akli dengesi yerinde olmayan bir kiÅŸinin gÃ¶nderdiÄŸi deÄŸerlendirmesinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Antonio Conteye mermili mektup

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Antonio Conteye mermili mektup

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