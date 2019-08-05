Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerAntrenör Cemal Özdiyar vefat etti
05.08.2019 - 15:57| ANKARA (AA)

Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Milli Takımı Antrenörü Cemal Özdiyar (55), hayatını kaybetti.

Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

 

 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde, Özdiyar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Yelken Milli Takımı Antrenörümüz Cemal Özdiyar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Cemal Özdiyar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ile tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Luiz Suarez'den mest eden gol!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Erol Bedir transferi açıkladı: Bugün ve ya yarın geliyor...

Erol Bedir transferi açıkladı: Bugün ve ya yarın geliyor...

Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması!

Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması!

Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti

Menemenspor, Mehmet Boztepe'yi transfer etti

Sıradaki Haber