Antrenör Cemal Özdiyar vefat etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun internet sitesinde, Özdiyar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Mesajda, "Yelken Milli Takımı Antrenörümüz Cemal Özdiyar'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Cemal Özdiyar'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ile tüm camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.