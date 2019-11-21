Antwerp - Gent maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Belçika Ligi’nde haftanın açılışında Antwerp sahasında şampiyonluk adaylarından Gent ile karşılaşacak. Sahasında ligin en iyi ekiplerinden biri olan Antwerp taraftarı önünde henüz mağlubiyet yaşamadı. Bu maçtan da iyi bir skorla ayrılarak Şampiyonluk Grubu’ndaki yerlerini sağlama almak istiyorlar. Ev sahibinde Daniel Opare ile Junior Pius’un uzun süreli sakatlığı devam ediyor. Gent de tıpkı rakibi Antwerp gibi sahasında mükemmel bir performansa sahip olsa da deplasmanda oldukça sıkıntılılar. Milli ara öncesinde konuk oldukları Genk’i mağlup ederek ilk dış saha galibiyetini alan Lacivert-beyazlılar bunu devam ettirip Club Brugge’un puan farkını açmasına engel olma niyetinde.

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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Antwerp bu sezon Belçika Ligi’nde henüz iç saha mağlubiyeti yaşamadı.

Gent ligde bu sezon çıktığı 14 maçın 12’sinde ağları havalandırdı.

Antwerp ligde bu sezon yaptığı 14 karşılaşmanın 13’ünde gol yedi.

Antwerp’in çıktığı son 9 lig maçı da karşılıklı golle tamamlandı.

Gent bu sezon Belçika Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gruplarında çıktığı 18 maçın 13’ünde minimum 2 gol attı.

ESAT SOYDABİRCAN’IN YORUMU

İki takım bu maçın ardından 3 gün sonra yine bir lig maçında kozlarını paylaşacak. Sinan Bolat'ın kalesini koruduğu Antwerp iç sahada her zaman tehlike yaratabilecek potansiyelde. Karşılarında da iyi bir hava yakalamış Gent var. İki takım da fileleri havalandırır.