Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ara transfer dönemi başladı mı?

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından futbolseverler ara transfer döneminin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İlk yarının tamamlanmasının ardından zirvenimn gerisinde kalan üç büyükler istenileni veremedi. Üç büyükler zirvenin gerisinde kalırken Sivasspor, Süper Lig'e damga vuran takım oldu ve devreyi 1. sırada tamamladı. Sivasspor'un en yakın takipçileri Başakşehir ve Trabzonspor olurken Fenerbahçe 4, Beşiktaş 5 ve Galatasaray ilk yarıyı 7. sırada tamamladı. Peki ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen ara transfer dönemi tarihlerine göre ara transfer 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.