Süper lig'de 16. hafta maçları oynanacak. 17. haftadan sonra ise lige ara veriliyor. Bu sezon 4 büyükler bekleneni veremezken yapılacak transferler merak ediliyor. Kulüpler yavaş yavaş görüşmelere başlarken taraftar da "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor?" sorusunu soruyor.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen ara transfer dönemi tarihlerine göre ara transfer 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.