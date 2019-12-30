Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk yarısı kapandı. Sivasspor ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlarken 4 büyüklerden Trabzonspor 3'üncü, Fenerbahçe 4'üncü, Beşiktaş 5'inci ve Galatasaray 7'inci sırada tamamladı. 4 büyük kulübün taraftarı şimdi sabırsızlıkla yeni transferleri beklerken bir yandan da "Ara transfer dönemi ne zaman başlıyor? Ara transfer ne zaman bitiyor?" sorularına cevap arıyor.

ARA TRANSFERLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen ara transfer dönemi tarihlerine göre ara transfer 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve 31 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.