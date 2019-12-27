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27.12.2019 - 08:00 |

Arda hazır kıta

Galatasaray’a uzun yıllar sonra geri dönmek için günleri sayan Arda Turan’ın hazır olmak için özel antrenmanlar yaptığı öğrenildi.

Arda hazır kıta

Galatasaray’a uzun yıllar sonra geri dönmek için günleri sayan Arda Turan’ın hazır olmak için özel antrenmanlar yaptığı öğrenildi. Medipol Başakşehir’de mutsuz olan ve yeterli şansı bulamayan tecrübeli futbolcu bireysel bir antrenörle ligin ikinci yarısına hazırlanıyor.
G.Saray’da üst seviyede performans göstermek isteyen ve bunun için istenen fiziksel noktaya gelmeyi hedefleyen 33 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılı yöneticilerin “Hocamızdan gelen bir talep olmadı. Ama Arda’nın geri dönüşüne biz sıcak bakıyoruz” yorumunu yaptıkları bildirildi. Önceki gün “Aslan kral” paylaşımı ile dikkat çeken Arda Turan’ın dün bir emoji paylaşımında bulunması transfer mesajı olarak yorumlandı.

Arda Turan, yağmura rağmen bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tecrübeli futbolcu dün yaptığı idmanı sosyal medya hesabından da paylaştı.

Arda hazır kıta

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