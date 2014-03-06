Arda Turan Manchester United'a mı gidiyor?

İngiliz basında yer alan haberlere göre, "Kırmızı Şeytanlar"ın, teknik direktörü David Moyes tarafından birkaç maçtır izlenen 27 yaşındaki milli oyuncu için Atletico Madrid'e bu hafta içinde teklifte bulunacak.

Oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da Arda Turan'a Manchester United'ın teklifte bulunduğunu doğruladı.

Bu arada Ada futboluna duyduğu ilgiyi gizlemeyen milli futbolcunun Atletico Madrid taraftarının sevgilisi olmasından dolayı İspanyol ekibinden ayrılmasının kolay olmayacağı kaydediliyor.

Manchester United'ın, Arda Turan için Atletico Madrid'e 18 milyon euroluk bir teklifte bulunması bekleniyor. Bilindiği gibi Arda Turan'ın sözleşmesinde 41 milyon euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.