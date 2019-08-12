Arda Turan: "Skorları değiştirmek istiyorum"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan’ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek Medipol Başakşehir'de futbolcu Arda Turan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SADECE KAZANMAYA OYNAMAK BİZİM İÇİN BİR AVANTAJ OLABİLİR"

İstanbul’da oynanan ilk maçın da skor dışında kendileri için çok olumsuz geçmediğini aktaran Arda Turan, “İlk maçta skorun tam olarak gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Berabere bitirebilirdik biraz da futbol şansımız olsa kazanabilirdik de iki takımın da ilk maçta turun bitmeyeceğini bildiğini düşünüyorum. Bizim için şöyle bir avantaj olabilir; Sadece kazanmaya oynamak bizim için bir avantaj olabilir. Saha içinde ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm gücümüzle turu geçmek için çalışacağız. Bunu yapabilecek güç ve kalitedeyiz. Yarın hem futbolumuz hem de bizim adımıza güzel bir gün olmasını diliyorum” dedi.

"ŞU ANDA KENDİMİ GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Yarın ki maçta oynayıp oynamayacağına teknik direktör Okan Buruk'un karar vereceğini söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, “Hocama bana yaklaşımından dolayı teşekkür ediyorum. Sakatlığım ciddi bir sakatlıktı, tendon yırtığıydı. Kontrollü gidilmesi gereken bir durumdu. Şu anda kendimi gayet iyi hissediyorum. Artık teknoloji çok gelişti, veriler her şeyi ortaya koyuyor ama tabii buna karar verecek hocamdır. Ne kadar sahada kalacağımı o bilebilir. Önemli olan oynayıp oynamamaktan çok artık takımın içinde olabilmem ve ağrısız sağlıklı hareket edebilmem diye düşünüyorum. Ben de çok oynamak istyorum. Skorları değiştirmek istiyorum ama Başakşehir'in çok önemli kozları var, hepimiz bunu yapabilecek seviyedeyiz. Robinho, Visca, Elia olsun yeni transferimiz Enzo olsun Demba Ba olsun bir çırpıda beş altı etkili oyuncu sayabiliyorum. Turu geçebilecek kaliteli ayaklara sahibiz, sadece atmosferden etkilenmeyip işimize konsantre olursak bunu başarabileceğimize inanıyorum. Ben de buna katkı sağlayabilirsem çok mutlu olurum. Önümüzdeki günlerde itibaren sağlıklı bir Arda olarak sahada olmak istiyorum ve bunu yapabileceğime inanıyorum” açıklamasında bulundu.

"TURU GEÇMEK İÇİN BURADAYIZ"

Arda Turan Olympiakos ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise, “Üç maçta da Olympiakos’un gol yememesi saygı duyulacak bir defans kurguları olduğunu gösteriyor. Zaman zaman kopuk kopuk oynadıklarına katılıyorum. Kazanılmayacak bir maç değil ama Olympiakos'un kendinden Avrupa’da söz ettirebilecek, Yunanistan ligini kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama turu geçmek ve kazanmak için buradayız, yarın bunu başaracağız” cevabını verdi.