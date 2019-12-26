Arda Turan'dan heyecanlandıran paylaşım

Devre arasında Başakşehir'den ayrılarak Galatasaray'a devre arasında geri döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti.

Galatasaray ile karşılaştıkları maçta Fatih Terim'in elini öpen ve "buzlar eridi" yorumlarının yapılmasını sağlayan tecrübeli oyuncu, Twitter hesabından "göz kırpan emoji" ile mesaj yollayarak "Galatasaray'a transferi bitti mi" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İşte Arda'nın o paylaşımı;







