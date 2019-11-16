Arjantin Messi'nin tek golüyle Brezilya'yÄ± yendi
Dostluk maÃ§Ä±nda Arjantin, Brezilya'yÄ± 1-0 maÄŸlup etti.Â
GÃ¼ney Amerika kÄ±tasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli iki takÄ±mÄ±nÄ±n dostluk maÃ§Ä±nda Arjantin, Brezilya'yÄ± 1-0 maÄŸlup etti.Â
Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'daki Kral Saud Ãœniversitesi StadÄ±'nda oynanan maÃ§ta Arjantin, yÄ±ldÄ±z oyuncusu Lionel Messi'nin 13'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle mÃ¼cadeleden galip ayrÄ±ldÄ±. Brezilya'da Gabriel Jesus, 10'uncu dakikada kullandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± vuruÅŸundan faydalanamadÄ±.Â
UluslararasÄ± maÃ§lardan 3 ay men cezasÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan Arjantin formasÄ±yla sahaya Ã§Ä±kan Messi, takÄ±mÄ±nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda ilk ÅŸutunda kaleci Alisson'u geÃ§emezken, pozisyonun devamÄ±nda meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± aÄŸlarla buluÅŸturdu.Â
Son olarak Brezilya'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± 2019 Kupa Amerika'da Arjantin formasÄ±nÄ± giyen Lionel Messi, turnuva ve konfederasyon aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlar nedeniyle sÃ¶z konusu cezaya Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.