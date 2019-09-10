Arjantin-Sırbistan: 97-87

Dünya Kupası'nda 2006 yılından sonra ilk kez son 4'e kalan Arjantin, yarı finalde ABD-Fransa maçının galibiyle karşılaşacak. Son dünya, Avrupa ve olimpiyat ikincisi Sırbistan ise 5-8 klasman maçları yapacak.

Karşılaşmaya Campazzo ve Scola'nın etkili oyunuyla başlayan Arjantin, ilk 3 dakikada 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Arjantin, yaptığı top kayıplarına rağmen ilk çeyreği 25-23 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte dış şutlarda etkili olan Arjantin, 16. dakikada farkı tekrar 8'e çıkardı: 42-34. Arjantin, soyunma odasına 54-49 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte her iki takım da savunmalarını ön plana çıkardı. Sırbistan, farkı eritmesine rağmen Arjantin, final periyoduna 68-67 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Sırbistan, Guduric'in 3 sayılık basketiyle 32. dakikada 70-68 öne geçti. Arjantin, 39 yaşındaki Luis Scola'nın yıldızlaştığı son bölümde maçı koparttı ve sahadan 97-87'lik galibiyetle ayrılarak yarı finalist oldu.

Eski Fenerbahçeli Bogdan Bogdanovic karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı. Ayrıca maç sonu konuşan Sırp yıldız gözyaşları içinde, "Arjantin nasıl bir 'takım' olduğunu çok güzel gösterdi. Basketbol bir takım sporu. Ne yazık ki, bunu son 2 maçımızda tecrübe ettik. Akıllıca oynamadık" dedi.

Salon: Dongguan Basketbol Merkezi

Hakemler: Cristiano Maranho (Brezilya), Tolga Şahin (İtalya), Michael Weiland (Kanada)

Arjantin: Campazzo 18, Garino 15, Delia 4, Scola 20, Brussino 4, Caffaro, Deck 13, Fjellerup 2, Galizzi 2, Laprovittola 8, Vildoza 11

Sırbistan: Lucic 12, Jovic 7, Bogdanovic 21, Raduljica, Jokic 16, Bjelica 18, Guduric 5, Marjanovic, Micic 5, Milutinov, Simonovic 3

1. Periyot: 25-23

Devre: 54-49

3. Periyot: 68-67