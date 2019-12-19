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19.12.2019 - 21:29 |

Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi. 8'li final turunda Almanya temsilcisi United Volleys'le mücadele edecek.

Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, 8'li final turuna yükseldi.

İlk maçta da rakibini 3-0 yenen mavi-beyazlı ekip, 8'li final turunda Almanya temsilcisi United Volleys'le mücadele edecek.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan) 

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç (Bravo, Mirza Lagumdzija, Muhammet Kaya, Efe Mandıracı, Burak Çevik, Caner Ergül) 

Dinamo Bükreş: Gomes, Mihalcea, Pepic, Cuk, Leite Costa, Despotovski (Maries, Ivanov, Munoz) 

Setler: 28-30, 25-15, 25-23, 27-25 

Süre: 107 dakika (32, 22, 26, 27)

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