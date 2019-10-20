Arkasında tarih var!

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş’ta Fikret Orman başkan olarak son kez yeni güne ‘merhaba’ diyecek. Siyah-beyazlı kulübe tam 7.5 yıl başkan olarak hizmet eden Orman, arkasında adeta bir tarih bıraktı.



25 Mart 2012’de başladığı Beşiktaş yolculuğunda acı tatlı birçok anı ve yaşanmışlığı geride bırakan Fikret Orman, sportif açıdan önemli adımlar attı. 2015-16 ve 2016-17 sezonunda üst üste lig şampiyonu olan Kartal, Süleyman Sebalı dönemden tam 21 sene sonra böylesi bir seri yakaladı. Orman’ın başkanlığında Avrupa’daki başarılar da göz kamaştırdı.



2016-17 sezonunda Avrupa Ligi’nde çeyrek final gören Beşiktaş, 2017-18 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde rekor üstüne rekor kırdı. Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde gruplarda en fazla puan toplayan Türk takımı, grubunu namağlup bitiren ilk Türk takımı, grubunu lider bitiren ilk Türk takımı, grup aşamasında en çok gol atan Türk takımı ve yine grup aşamasında en çok galibiyet alan Türk takımı olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkmasını bildi. Fikret Orman, kulübünde Avrupa kupalarında en çok başarı gören başkan oldu.

Fikret Orman döneminin en unutulmaz hatta Beşiktaş ve Türk futbol tarihine altın harflerle yazılan gelişmesi, Vodafone Park’ın açılmasıydı. 2013 Mayıs’ı itibarıyla İnönü Stadı’na veda eden Kartal, tam 3 sene başka statlarda olmak zorundaydı ancak sonunda ülke futbolunun ve Avrupa’nın en iyi statlarından birine kavuşuldu. Fikret Orman imzası taşıyan Vodafone Park, 116 yıllık Beşiktaş tarihinin en unutulmaz olaylarının başında geldi.

Sosyal tesis projesi fazla

Fikret Orman’ın Beşiktaş döneminde üzerinde durduğu en önemli konu; sosyal tesisler oldu. Beşiktaş taraftarlarının, kongre üyeleri ve tüm camianın bir arada olabilmesi adına sosyal tesislerin olmasını savundu.Bu çalışma doğrultusunda hem Pendik’teki yelken tesislerinin olduğu yerde hem de Akatlar’da basketbol salonunun olduğu bölgede No 1903 isimli sosyal tesisler kuruldu. Bu projenin yayılması gerektiğini düşünen Fikret Orman, Kadıköy-Caddebostan’da da benzer bir yapı üzerinde çalıştığını ve yeni yönetimlerle bu konuyu paylaşabileceğini kaydetti.

Yıldızlar dönemi

Siyah-beyazlılar, Fikret Orman başkanlığında ekonomik çalışmalar kapsamında önemli transfer dönemleri yaşadı. İlk göreve geldiğinde ‘FEDA’ dönemi ile Oğuzhan Özyakup başta olmak üzere genç yıldızlardan bir takım kuran Beşiktaş, ‘VEFA’ dönemine geçti.

Ardından ‘Come to Besiktas’ sloganıyla Avrupa’ya açılan Kartal’da Ricardo Quaresma geri dönerken; Mario Gomez, Demba Ba, Aboubakar, Pepe, Adriano, Medel, Lens, Negredo, Talisca, Vida, Karius gibi ünlü futbolcular transfer edildi.



Ayrıca 2017 Ocak’ta Cenk Tosun, Everton’a 22 milyon euroya satılarak hem ülke hem de kulüp rekoru kırıldı.

Teknik adam istikrarı

Fikret Orman, 7.5 yıllık Beşiktaş Başkanlığı döneminde teknik direktör konusunda da örnek bir davranışta bulundu. Başkan Orman, görev süresince sezon ortasında hiç teknik adam değiştirmedi. Sırasıyla; 1 yıl Samet Aybaba, 2 yıl Slaven Bilic, 4 yıl Şenol Güneş ve bu sezon da yola Abdullah Avcı ile çıktı. Fikret Orman göreve geldiğinde de önceki Beşiktaş yönetiminin sezona başladığı Tayfur Havutçu ile sezonu bitirdi.



4 yıl Güneş ile çalışan Orman, akıllara Süleyman Seba-Gordon Milne dönemindeki başarılı anıları anımsattı. Beşiktaş tarihinde; Gordon Milne-Süleyman Seba ve Şenol Güneş-Fikret Orman dönemleri kulüp tarihinin en başarılı dönemleri oldu.