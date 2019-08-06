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06.08.2019 - 10:50| SÄ°VAS (AA)

Armin Djerlek saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti.Â

Armin Djerlek saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n Partizan'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Djerlek, kan tetkiklerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ortopedi, iÃ§ hastalÄ±klarÄ±, gÃ¶z, kulak burun boÄŸaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bÃ¶lÃ¼mlerinde muayene edildi.

Sporcunun saÄŸlÄ±k kontrolleri, akciÄŸer ve efor testlerinin yapÄ±lmasÄ±yla tamamlandÄ±.

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