06.08.2019 - 10:50| SÄ°VAS (AA)
Armin Djerlek saÄŸlÄ±k kontrolünden geçti
Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Armin Djerlek, Medicana Sivas Hastanesi'nde saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§ti.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larÄ±n Partizan'dan kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± 19 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Djerlek, kan tetkiklerinin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ortopedi, iÃ§ hastalÄ±klarÄ±, gÃ¶z, kulak burun boÄŸaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bÃ¶lÃ¼mlerinde muayene edildi.
Sporcunun saÄŸlÄ±k kontrolleri, akciÄŸer ve efor testlerinin yapÄ±lmasÄ±yla tamamlandÄ±.
Â
Â
Â