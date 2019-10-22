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Haberlerİngiltere Premier Lig Arsenal 5 maç sonra yenildi
22.10.2019 - 00:28 | | İSTANBUL (AA)

Arsenal 5 maç sonra yenildi

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United'a 1-0 yenilen Arsenal, 5 maç sonra mağlup oldu.

Arsenal 5 maç sonra yenildi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Sheffield United'a 1-0 yenildi. Premier Lig'in 9. haftasının kapanış maçında Arsenal, Sheffield United'a konuk oldu.

Ev sahibi takım, 30. dakikada Lys Mousset'nin attığı golle 1-0 galip geldi.

Ligde 5 maç sonra kaybeden ve bu sezon ilk kez bir mücadelede gol atamayan Arsenal, 15 puanla 5. sırada yer aldı. Sheffield United ise 12 puanla 9. sıraya çıktı.

 

 

 

 

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