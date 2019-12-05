Arsenal-Brighton maçı canlı bahisle Misli.com'da

Ekim ayının başından beri kazanamayan Arsenal’de teknik direktör Unai Emery’nin görevine son verilmişti. Eski futbolcusu Fredrik Ljungberg’i göreve getiren Londra ekibi genç çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçta Norwich City ile 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Ljungberg zorlu yılbaşı fikstürüne girilirken oyuncuların motivasyonunu artırmaya çalışıyor. Brighton ise iyi sonuçlar aldığı Ekim sonrası Kasım’da üst üste 3 mağlubiyet alarak düşme hattının 3 puan yakınına kadar geriledi. Konuk ekibin Manchester United, Leicester City ve Liverpool ile mücadele ettiği zorlu fikstürün son ayağı Arsenal deplasmanı olacak ve buradan en azından beraberlikle dönme amacındalar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Arsenal ligde Ekim’den bu yana kazanamıyor ve 6 maçtır gol yiyor.

Arsenal çıktığı son 4 karşılaşmanın her birinde 2 gol yedi.

Arsenal’in ligde çıktığı 14 maçın 12’sinin ilk yarısında gol atıldı.

Brighton kaybettiği son maçın her birinde minimum 2 gol yedi.

Brighton’ın ligde çıktığı 14 karşılaşmanın 12’sinde ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

Deplasmanda 4 maçtır kaybeden Brighton bu karşılaşmaların her birinde minimum 2 gol yedi.

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MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Arsenal'da Emery ile yollar ayrıldı. Norwich maçına takımın başına kulübün eski oyuncularından İsveçli Fredrik Ljungberg'le çıktılar. 2-2'lik sonuç ne olursa olsun bu geçiş sürecinde çok da kötü sayılmaz. Bu hafta Brighton gibi zayıf bir takımla karşılaşacak olmaları Arsenal adına bir şans. Bu şansı iyi değerlendirirler.