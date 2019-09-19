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19.09.2019 - 22:10 | | Skorer

Arsenal, Frankfurt'u dağıttı!

UEFA Avrupa Ligi Arsenal deplasmanda Eintracht Frankfurt'u genç yıldızlarının bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Arsenal, Frankfurt'u dağıttı!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ilk maçında Arsenal, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a gol yağdırdı. Commerzbank Arena’da oynanan ve gecenin sonucu merakla beklenen maçında İngiliz devi, rakibini 3-0 mağlup etti 

Arsenal, Joseph Willock'un 38. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Ev sahibinde Dominik Kohr, 79. dakikada kırmızı kart gördü. Bir kişi eksik rakibi karşısında oyun üstünlüğünü eline alan Arsenal'i rahatlatan golü 85. dakikada 18'lik yıldızı Bukayo Saka attı: 0-2.

Karşılaşmanın 87. dakikadasında Pierre Aubameyang, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ve skoru belirledi.

Arsenal, zorlu Almanya deplasmanından üç puanı üç golle alarak döndü.

GECENİN SONUÇLARI

- A Grubu: 

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dudelange (Lüksemburg): 3-4 

Karabağ (Azerbaycan) - Sevilla (İspanya): 0-3 

- B Grubu: 

Kopenhag (Danimarka) - Lugano (İsviçre): 1-0 

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Malmö (İsveç): 1-0 

- C Grubu: 

Basel (İsviçre) - Krasnodar (Rusya): 5-0 

Getafe (İspanya) - Trabzonspor (Türkiye): 1-0 

- D Grubu: 

LASK (Avusturya) - Rosenborg (Norveç): 1-0 

PSV (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-2 

- E Grubu: 

Cluj (Romanya) - Lazio (İtalya): 2-1 

Rennes (Fransa) - Celtic (İskoçya): 1-1 

- F Grubu: 

Standard Liege (Belçika) - Vitoria (Portekiz): 2-0 

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

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