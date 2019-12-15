Arsenal-Manchester City maçının heyecanı Misli.com'da

Manchester City ile 200. maçına çıkacak Josep Guardiola bu aralar biraz sıkıntıda. Bir maç eksiğiyle Liverpool’un 17 puan gerisinde kalan Mavi-beyazlılar son olarak evinde Manchester derbisinde Manu’ya 2-1 kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından, Tottenham’dan ayrılan Pochettino iddiaları gündeme gelmiş ancak Guardiola takımdan gideceği söylentilerini yalanlamıştı. Kısacası Arsenal karşısına pek de rahat bir şekilde çıkamıyorlar.

Diğer taraftan Arsenal de kendi içinde sıkıntılarla uğraşıyor. Londra ekibinde geçici olarak göreve getirilen eski futbolcuları Fredrik Ljungberg istenen etkiyi veremedi. Ligde West Ham United deplasmanında kazanarak uzun bir aranın ardından galip gelen Topçular Avrupa Ligi’nde ise Belçika’da 2-0 geriye düştüğü maçta Standard Liege ile 2-2 berabere kalarak zor anlar yaşadı. Sonuç olarak yılbaşına kadar sırasıyla Everton, Chelsea ve Manchester United ile yapacağı maçlar Arsenal için hiç de kolay geçmeyecek.

Arsenal’da Hector Bellerin, Kieran Tierney, Granit Xhaka ve Dani Ceballos sakatlıkları nedeniyle forma giymiyorlar. Konuk City’de ise John Stones, Leroy Sane, Laporte ve Sergio Agüero eksikler arasındalar.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Arsenal, Premier Lig'de Manchester City ile evinde oynadığı 22 maçta sadece 3 kez kaybetti.

Arsenal ve M. City arasında oynanan son 14 resmi maçta M. City sadece 6 kez kazanabildi.

Manchester City, Arsenal ile oynadığı son 5 maçı handikaplı kazandı.

Arsenal’in Manchester City ile oynadığı son 11 maçın 10’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Arsenal’ın son 27 maçının 20’sinde karşılıklı goller oldu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bültenindeki Canlı Bahis oynanabilecek hafta sonunun en merakla beklenen karşılaşmalarından olan Arsenal – Manchester City maçına Misli.com üyelerinin %26’sı 2,5 Gol Üstü bir sonuç çıkar, diyor…

Bu seçimin hemen ardından ise, %22 ile Manchester City galibiyetine Misli.com üyelerinin yöneldiğini görmekteyiz.

PREMIER LİG UZMANI M. FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

Man City ligdeki kayıplarla Liverpool’un bayağı bir arkasında kaldı, hatta 2.sıradaki Leicester ile bile 6 puan fark var. Son dönemde Agüero’nun sakatlığı bilhassa etkiliyor. Arsenal ise bildiğiniz gibi. Henüz menajer seçimi olmadı, savunma ile hücum arasındaki kalite farkı her maçta ortaya çıkıyor. İlk yarı 1.5 üst güzel bahis.