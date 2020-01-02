Arsenal-Manchester United: 2-0

İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında Manchester United'ı konuk etti.

Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-0 mağlup etti ve 4 haftalık kazanamama serisini kırmayı başardı.

Pepe'nin 8. dakikada bulduğu golle öne geçen Arsenal, ilk yarının sonlarına gelinirken 42'de Sokratis Papastathopoulos'un kornerden seken topu tamamlamasıyla farkı ikiye yükseltti.

Bu sonucun ardından Arsenal, yeni menajeri Mikel Arteta yönetiminde üçüncü maçında ilk galibiyetini almış oldu ve puanını da 27'ye yükseltti. Manchester United ise 31 puanda kalarak ilk 4 hedeflerinde ağır bir darbe almış oldu.