Arsenal Manchester United maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?

ARSENAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?



Arsenal Manchester United maçı bu akşam TSİ 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Arsenal: Leno, AMN, Holding, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Mesut Özil, Martinelli, Aubameyang



Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Maguire, Shaw, Mcsauce, Fred, Pogba, Rashford, Auba, Greenwood.



ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER



Arsenal evinde 6 maçtır kazanamıyor.



Arsenal ligde Manchester United ile oynadığı son 22 maçın sadece 4’ünde galip gelebildi.



Manchester United Premier Lig’deki sonra 15 deplasman maçının 14’ünde gol yedi.



İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde karşılıklı gol oldu. Arsenal ligdeki çıktığı son 12 maçta 1 kez kazanabildi.



Manchester United’ın ligdeki 20 maçının 18’inde ilk yarı gol oldu.



