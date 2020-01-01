Arsenal Manchester United maçı hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? Maç ne zaman saat kaçta?
İngiltere Premier Lig'de günün maçında Arsenal, evinde ezeli rakibi Manchester United'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi futbolseverler Arsenal Manchester United maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak sorularının cevaplarını arıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...
ARSENAL MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?
Arsenal Manchester United maçı bu akşam TSİ 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Leno, AMN, Holding, Luiz, Saka, Torreira, Xhaka, Pepe, Mesut Özil, Martinelli, Aubameyang
Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Maguire, Shaw, Mcsauce, Fred, Pogba, Rashford, Auba, Greenwood.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
Arsenal evinde 6 maçtır kazanamıyor.
Arsenal ligde Manchester United ile oynadığı son 22 maçın sadece 4’ünde galip gelebildi.
Manchester United Premier Lig’deki sonra 15 deplasman maçının 14’ünde gol yedi.
İki ekip arasındaki son 6 maçın 5’inde karşılıklı gol oldu. Arsenal ligdeki çıktığı son 12 maçta 1 kez kazanabildi.
Manchester United’ın ligdeki 20 maçının 18’inde ilk yarı gol oldu.