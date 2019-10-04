Arsenal, Standard Liege'e patladı! Gecenin sonuçları...
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal evinde Standard Liege'i 4-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal, ikinci maçında Standard Liege'i 4-0 mağlup etti.
Arsenal'de golleri 13. ve 16. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Joseph Willock ve 57. dakikada Dani Ceballos attı.
Bu sonuçla birlikte Arsenal grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Standard Liege ise 3 puanda kaldı.
Gecenin sonuçları:
- A Grubu:
Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0
Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4
- B Grubu:
Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1
Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0
-C Grubu:
Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2
Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2
- D Grubu:
Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1
Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4
- E Grubu:
Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0
Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1
- F Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0
Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1
- G Grubu:
Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1
Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0
- H Grubu:
CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2
Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3
- I Grubu:
Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1
Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1
- J Grubu:
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1
Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1
- K Grubu:
Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1
Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2
- L Grubu:
Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0