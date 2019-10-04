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HaberlerUefa Avrupa LigiArsenal, Standard Liege'e patladı! Gecenin sonuçları...
04.10.2019 - 00:35 | | Skorer

Arsenal, Standard Liege'e patladı! Gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal evinde Standard Liege'i 4-0 mağlup etti.

Arsenal, Standard Liege'e patladı! Gecenin sonuçları...

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal, ikinci maçında Standard Liege'i 4-0 mağlup etti.

Arsenal'de golleri 13. ve 16. dakikada Gabriel Martinelli, 22. dakikada Joseph Willock ve 57. dakikada Dani Ceballos attı.

Bu sonuçla birlikte Arsenal grupta 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Standard Liege ise 3 puanda kaldı.

Gecenin sonuçları:

- A Grubu: 

Sevilla (İspanya) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 

Dudelange (Lüksemburg) - Karabağ (Azerbaycan): 1-4 

- B Grubu: 

Malmö (İsveç) - Kopenhag (Danimarka): 1-1 

Lugano (İsviçre) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0 

-C Grubu: 

Trabzonspor (Türkiye) - Basel (İsviçre): 2-2 

Krasnodar (Rusya) - Getafe (İspanya): 1-2 

- D Grubu: 

Sporting Lizbon (Portekiz) - LASK (Avusturya): 2-1 

Rosenborg (Norveç) - PSV (Hollanda): 1-4 

- E Grubu: 

Celtic (İskoçya) - Cluj (Romanya): 2-0 

Lazio (İtalya) - Rennes (Fransa): 2-1 

- F Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Standard Liege (Belçika): 4-0 

Vitoria (Portekiz) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-1

- G Grubu: 

Young Boys (İsviçre) - Rangers (İskoçya): 2-1 

Feyenoord (Hollanda) - Porto (Portekiz): 2-0 

- H Grubu: 

CSKA Moskova (Rusya) - Espanyol (İspanya): 0-2 

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-3 

- I Grubu: 

Saint-Etienne (Fransa) - Wolfsburg (Almanya): 1-1 

Olexandriya (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1 

- J Grubu: 

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 1-1 

Wolfsberger (Avusturya) - Roma (İtalya): 1-1 

- K Grubu: 

Beşiktaş (Türkiye) - Wolverhampton (İngiltere): 0-1 

Braga (Portekiz) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2 

- L Grubu:

Astana (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan): 1-2 

AZ Alkmaar (Hollanda) - Manchester United (İngiltere): 0-0

 

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