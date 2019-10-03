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HaberlerUefa Avrupa LigiArsenal Standart Liege maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
03.10.2019 - 18:59 |

Arsenal Standart Liege maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Arsenal Standart Liege maçı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en dikkat çekici maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Arsenal Standart Liege maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...

Arsenal Standart Liege maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

UEFA Avrupa Ligi'nde bu yılın favorileri arasında gösterilen İngiliz devi Arsenal, grubundaki ikinci maçında güçlü Bekçika temsilcisi Standart Liege'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Arsenal Standart Liege maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

AZ ALKMAAR MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN?

Arsenal Standart Liege maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports Max HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Martínez, Bellerín, Holding, Mustafi, Tierney, Ainsley Maitland-Niles, Willock, Mesut Özil, Nelson, Martinelli, Saka

Standart Liege: M. Savic, Vojvoda, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, M'Poku, Carcela, Emond, Limbombe

İnanılmaz falso! Serbest vuruşta...
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