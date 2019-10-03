03.10.2019 - 18:59 |
Arsenal Standart Liege maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
Arsenal Standart Liege maçı geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin en dikkat çekici maçları arasında gösterilen zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Arsenal Standart Liege maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde bu yılın favorileri arasında gösterilen İngiliz devi Arsenal, grubundaki ikinci maçında güçlü Bekçika temsilcisi Standart Liege'i konuk etmeye hazırlanıyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Arsenal Standart Liege maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Arsenal Standart Liege maçı bu akşam saat 22:00'de oynanacak ve beIN Sports Max HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Martínez, Bellerín, Holding, Mustafi, Tierney, Ainsley Maitland-Niles, Willock, Mesut Özil, Nelson, Martinelli, Saka
Standart Liege: M. Savic, Vojvoda, Bokadi, Laifis, Gavory, Bastien, Cimirot, M'Poku, Carcela, Emond, Limbombe