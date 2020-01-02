Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı
02.01.2020 - 20:52 | | AA

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. İngiliz oyuncunun 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın formasını giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Calum Chambers, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. 

Arsenal Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol diz ön çapraz bağ kopması nedeniyle 6-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu. 

Calum Chambers, takımının Chelsea'ye 2-1 yenildiği mücadelenin 23. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı. 

Sağ bek pozisyonunda görev yapan Chambers, bu sezon Arsenal ile 18 maça çıktı ve 1 gol attı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Traore'den şaşırtan açıklama!

Arsenalda Calum Chambers sezonu kapattı

    İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Liverpool - Everton: 1-0

    Liverpool - Everton: 1-0

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    Sıradaki Haber