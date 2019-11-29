Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
29.11.2019 - 13:15 |

Arsenal'de Emery dönemi sona erdi

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Unai Emery ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Arsenal'de Emery dönemi sona erdi

Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Son 7 resmi maçını kazanamayan Arsenal, son olarak dün akşam UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olmuştu.

Yaşanan kötü sonuçların ardından fatura 18 aydır görevde olan Emery'ye kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Arsenalde Emery dönemi sona erdi

    Firari FETÖ’cü Hakan Şükür ABD’de Apple mağazasında görüntülendi
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arsenal'de Emery dönemi sona erdi

    Arsenal'de Emery dönemi sona erdi

    Rahmi Koç’tan Çebi’ye ziyaret

    Rahmi Koç’tan Çebi’ye ziyaret

    Olcay Şahan: Kendimi bulmam zaman aldı

    Olcay Şahan: Kendimi bulmam zaman aldı

    Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın

    Trabzonspor'da olağan genel kurul yarın

    Sıradaki Haber