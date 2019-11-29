29.11.2019 - 13:15 |
Arsenal'de Emery dönemi sona erdi
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Unai Emery ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Mesut Özil'in formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Arsenal, teknik direktör Unai Emery ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Son 7 resmi maçını kazanamayan Arsenal, son olarak dün akşam UEFA Avrupa Ligi maçında sahasında Eintracht Frankfurt'a 2-1 mağlup olmuştu.
Yaşanan kötü sonuçların ardından fatura 18 aydır görevde olan Emery'ye kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.