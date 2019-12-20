20.12.2019 - 17:08 |
Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta
Premier Lig ekibi Arsenal, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Mikel Arteta'nın getirildiğini duyurdu.
Premier Lig'de kötü gidişat nedeniyle Arsenal'in görevi son verdiği Unai Emery'nin yerine getireceği ismi açıkladı.
Arteta'yla 3.5 yıllık imza
Dev kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kulübün yeni teknik direktörünün Mikel Arteta olduğunu duyurdu.
Arsenal, Arteta'yla yapılan anlaşmanın 3.5 yıllık olduğunu açıkladı.
Arteta, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılığını yürütüyordu.