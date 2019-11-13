FransÄ±z teknik direktÃ¶r Arsene Wenger, FIFA'nÄ±n global futbol geliÅŸimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atandÄ±.

FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 70 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamÄ±n yeni gÃ¶reviyle futbolun kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±, UluslararasÄ± Futbol BirliÄŸi Kurulunun (IFAB) toplantÄ±larÄ±nda FIFA'yÄ± temsil ederek oyun kurallarÄ±nda yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerde sÃ¶z sahibi olacaÄŸÄ± belirtildi.

Yeni gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan FIFA BaÅŸkanÄ± Gianni Infantino'yla basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Wenger, "Bu Ã¶nemli gÃ¶reve getirildiÄŸim iÃ§in Ã§ok mutluyum. Bu sayede bir yÃ¶netici gÃ¶zÃ¼yle futbolu analiz edebilme fÄ±rsatÄ±m olacak. FIFA sayesinde kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte oyunun geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlayabileceÄŸim." ifadelerini kullandÄ±.

Teknik direktÃ¶rlÃ¼k kariyerinin 22 yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸi Ä°ngiltere temsilcisi Arsenal'den geÃ§en yÄ±l ayrÄ±lan Wenger, bu sÃ¼reÃ§te 3 lig ve 7 Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ± ÅŸampiyonluÄŸu yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

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