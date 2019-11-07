Teknik direktÃ¶r arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Bayern MÃ¼nih ile ilgili yorumculuk yaptÄ±ÄŸÄ± beIN Sports'a aÃ§Ä±klamada bulunan Wenger, "Bayern MÃ¼nih ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ±nÄ± asla reddedemem. KulÃ¼bÃ¼ 30 yÄ±ldÄ±r yÃ¶neten insanlarÄ± tanÄ±yorum. Uzun zaman Ã¶nce Bayern MÃ¼nih'in baÅŸÄ±na geÃ§me ihtimalim olmuÅŸtu ama ÅŸu anda onlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim." ifadelerini kullandÄ±.

YeÅŸil sahalarda olmayÄ± Ã¶zlediÄŸini de belirten tecrÃ¼beli teknik adam, "HenÃ¼z teknik direktÃ¶rlÃ¼k yapÄ±p yapmama konusunda karar vermedim. Benim iÃ§in zor bir karar. Bu kararÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde vereceÄŸim." yorumunu yaptÄ±.

Arsenal'da 22 yÄ±l gÃ¶rev yapan 70 yaÅŸÄ±ndaki Wenger, geÃ§en sene takÄ±mdan ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Bayern MÃ¼nih KulÃ¼bÃ¼, ligde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maÃ§Ä±n ardÄ±ndan HÄ±rvat teknik direktÃ¶r Niko Kovac ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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