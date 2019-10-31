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HaberlerBasketbolArtego - Galatasaray: 79-75
31.10.2019 - 22:42 | | AA

Artego - Galatasaray: 79-75

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Avrupa KupasÄ±'nda Artego'ya 79-75 yenildi.Â

Artego - Galatasaray: 79-75

Galatasaray KadÄ±n Basketbol TakÄ±mÄ±, FIBA Avrupa KupasÄ± E Grubu'nun 3. haftasÄ±nda deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya 79-75 yenildi.Â 

Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk Ã§eyreÄŸi 16-16 beraberlikle tamamlandÄ±. Ä°lk yarÄ±yÄ± 39-38 geride tamamlayan Galatasaray, 3. periyot sonunda 64-56 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸladÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, son periyotta hÃ¼cumda etkisiz kalÄ±nca karÅŸÄ±laÅŸmadan 79-75 maÄŸlup ayrÄ±ldÄ±.Â 

Galatasaray, bu sonuÃ§la grubundaki ikinci yenilgisini aldÄ±.

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