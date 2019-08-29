Aşçı-salon sıkıntısı!

ÜMİT AVCI

Ay-Yıldızlılar aşçı kriziyle de karşı karşıya kaldı.

Çin’e yiyecek malzemeleri ve aşçısıyla gelen ve hazırlık turnuvası sırasında da aşçının yaptığı yemekleri yiyen Ay-Yıldızlılar, FIBA’nın Dünya Kupası süresince, dışarıdan getirilen aşçının mutfağa giremeyeceğini ifade etmesiyle şok yaşadı. Bunun üzerine kısa süreli olsa da bir kriz yaşayan Milli Takım, nihayetinde idari ekibin girişimiyle bu durumu çözüme kavuşturdu.