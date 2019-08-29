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HaberlerMilli TakımAşçı-salon sıkıntısı!
29.08.2019 - 08:00

Aşçı-salon sıkıntısı!

Dünya Kupası için Çin’de bulunan A Milli Basketbol Takımımız, grup maçlarının başlama tarihi yaklaşırken, organizasyondaki eksikler nedeniyle sıkıntı içerisine girdi. Milliler grup maçlarının oynanacağı salonun hazır olmaması nedeniyle başka yere yönlendirildi, soyunma odası olmayan salonda antrenman yapmak durumunda kaldı.

Aşçı-salon sıkıntısı!

ÜMİT AVCI

Ay-Yıldızlılar aşçı kriziyle de karşı karşıya kaldı.

Çin’e yiyecek malzemeleri ve aşçısıyla gelen ve hazırlık turnuvası sırasında da aşçının yaptığı yemekleri yiyen Ay-Yıldızlılar, FIBA’nın Dünya Kupası süresince, dışarıdan getirilen aşçının mutfağa giremeyeceğini ifade etmesiyle şok yaşadı. Bunun üzerine kısa süreli olsa da bir kriz yaşayan Milli Takım, nihayetinde idari ekibin girişimiyle bu durumu çözüme kavuşturdu.

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