Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeErsun Yanal'dan Altay Bayındır kararı
18.09.2019 - 08:00 |

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı

Aytemiz Alanyaspor maçındaki hataları sonrası eleştirilen genç kaleci Altay Bayındır, son dönemdeki çıkışıyla beraber ciddi bir özgüven kazandı.

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe kalesini devralan genç isim, özellikle AUDİ Cup’taki performansı sonrası büyük övgü almıştı. Bu durum 20 yaşındaki eldivenin aşırı özgüvenle oynamasına sebebiyet verdi.

Alanya deplasmanındaki hataların temelinde de bu durumun olduğu vurgulandı. Her şeye rağmen teknik heyet kalede değişikliği düşünmüyor. Altay ile Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çıkılacak.

    Andrew Henderson bu kez amacına ulaşamadı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru

    Fenerbahçe'den TFF'ye resmi başvuru

    Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

    Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

    Boluspor’un yeni forma sponsoru Eminevim

    Boluspor’un yeni forma sponsoru Eminevim

    Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

    Fabio Caressa: Eljif Elmas büyük gelecek vadediyor

    Sıradaki Haber