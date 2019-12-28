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HaberlerBeşiktaş Haberleri Asist kralı Caner Erkin...
28.12.2019 - 09:47 |

Asist kralı Caner Erkin...

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu, asist sayısını 8'e çıkararak zirveye yerleşti. Bu sezon Süper Lig'de 2 kez de ağları havalandıran Caner 10 gole direkt katkı yaptı.

Skorer - Beşiktaş'ta Caner Erkin göz kamaştıran bir performans sergiliyor. Tecrübeli sol kanat oyuncusu, dün gece de sahanın yıldızı Atiba'nın 4. golünde asist yaptı.

Caner bu sezon toplam 8 asiste imza atarak 'gol hazırlayıcısı' kategorisinde zirveye yerleşti. Siyah-beyazlı oyuncuyu, 6'şar asistle Edin Visca (Medipol Başakşehir) ve Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor) takip ediyor.

Caner'in bu sezon Süper Lig'de 2 de golü bulunuyor. 

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Asist kralı Caner Erkin...

Asist kralı Caner Erkin...

 

 

 

 

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