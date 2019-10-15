‘Askerlerimize armağan olsun’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir maç sonrası çok mutlu ve gururluydu.



EURO 2020 yolunda çok önemli bir adım daha attıklarının altını çizen Özdemir, “Çok mutluyuz. Bu beraberlik çok anlam ifade ediyor. Görevimize Konya’da Fransa maçıyla başladık. Orada Dünya Şampiyonu’nu 2-0 yenmiştik. Herkes bu maçı merak ediyordu. Burada önemli olan rövanşı ve liderliği vermemekti. Buraya lider olarak çıktık. İyi baskı yedik fakat çocuklarımız güzel direndi. 76’da gol yedik, hemen cevap verdik. Başta Şenol Güneş hocamız olmak üzere tüm takıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Lider geldik, lider dönüyoruz” diye konuştu.



Başkan Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Hedefe ulaşmamıza inşallah 2 maç kaldı. Şansımız çok arttı, ama daha işimiz bitmedi. Bu takım inşallah EURO 2020’ye gidecek. Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimize Kaan Ayhan’ın golünü armağan ediyorum. Ben zafer diyorum, tek kelimeyle. Erlerimize, askerlerimize ve komutanlarımıza ithaf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ithaf ediyoruz.”

‘Yürekten teşekkürler’

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarihi maçın ardından ay-yıldızlıları özel olarak kutladı. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımda, “Fransa deplasmanından puanla dönmenin mutluluğunu yaşarken, inanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020’ye gideceğiz. Türkiye’nin moralini, maneviyatını yükselten Milli Takımımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye dünyanın vicdanıdır...” ifadelerini kullandı.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarihi maçın ardından ay-yıldızlıları özel olarak kutladı. Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımda, “Fransa deplasmanından puanla dönmenin mutluluğunu yaşarken, inanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020’ye gideceğiz. Türkiye’nin moralini, maneviyatını yükselten Milli Takımımıza yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye dünyanın vicdanıdır...” ifadelerini kullandı.

Büyük gurur

Fransa deplasmanında 1-1’lik beraberlik alarak Türkiye’ye dönen milli takımımızı büyük bir gurur yaşattı. Maçı birlikte izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maç sonunda çok mutlu oldu. Bakan Kasapoğlu hemen Nihat Özdemir’e sarılıp, bu başarılı mücadele ve liderlik başarısı için sarılarak tebrik etti. Protokol tribününde son derece gururlu ve sevinçli bir hava oluştu. TFF Başkanı Özdemir, duygusal anlar da yaşadı.